Эксперты рассказали, какие работники первыми перейдут на короткую рабочую неделю

Программисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств могут первыми перейти на четырехдневную рабочую неделю.

«Работа таких специалистов предполагает конкретное выполнение поставленных задач, поэтому она помимо отсутствия территориальной привязки к рабочему месту также может не иметь привязки к графику работы. Можно предположить, что именно такие профессии потенциально готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю», — сказали в HeadHunter (цитата по ТАСС).

Там же отметили, что менее всего формат четырехдневной рабочей недели подходит специалистам в сфере транспорта, логистики, торговли товарами массового спроса, медицины и строительства.

Ранее сообщалось, что в России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Тест может пройти на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности. Среди них компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

Татарстан и Башкирия пока не собираются переходить на подобный график работы.