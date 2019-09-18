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Эксперты рассказали, какие работники первыми перейдут на короткую рабочую неделю

07:56, 18.09.2019
Эксперты рассказали, какие работники первыми перейдут на короткую рабочую неделю
Фото: pixabay.com

Программисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств могут первыми перейти на четырехдневную рабочую неделю.

«Работа таких специалистов предполагает конкретное выполнение поставленных задач, поэтому она помимо отсутствия территориальной привязки к рабочему месту также может не иметь привязки к графику работы. Можно предположить, что именно такие профессии потенциально готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю», — сказали в HeadHunter (цитата по ТАСС).

Там же отметили, что менее всего формат четырехдневной рабочей недели подходит специалистам в сфере транспорта, логистики, торговли товарами массового спроса, медицины и строительства.

Ранее сообщалось, что в России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Тест может пройти на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности. Среди них компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

Татарстан и Башкирия пока не собираются переходить на подобный график работы.

Общество
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