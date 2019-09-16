Татарстан в ближайшее время не планирует переход на четырехдневную рабочую неделю

Татарстан пока не планирует переход на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос требует глубокого анализа, сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Что касается идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю, на сегодняшний день таких планов у республики нет. Этот вопрос требует глубокого анализа», — цитирует «РИА «Новости» слова Галимовой.

Кроме того, она отметила, что сама суть эксперимента пока не имеет четких параметров, поэтому говорить о каких-то существенных изменениях в этом направлении рано.

Галимова обратила внимание на то,что в республике в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» разработано три региональных проекта: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Идет активная работа по вовлечению в эти проекты производств. В настоящее время 44 предприятия республики участвуют в реализации этого нацпроекта.

Ранее сообщалось, что в Министерстве труда и социальной защиты на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в качестве эксперимента. Тест может пройти на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

