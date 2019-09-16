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Промышленность

Башкирия не будет переходить на четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента

18:07, 16.09.2019
Башкирия не будет переходить на четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента
Фото: pixnio.com

Башкирия не будет переходить на «четырехдневку» в рамках пилотного проекта Минтруда РФ по сокращению рабочих дней на предприятиях сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности и строительства.

«Мы пока не планируем проводить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей», — цитирует РИА «Новости» слова руководителя Министерства семьи и труда Башкирии Юрия Мельникова.

Ранее сообщалось, что в России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей неделе. Тест может пройти на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности. Среди них компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

Также в республике Татарстан не планируется переход на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос требует глубокого анализа.

ПромышленностьОбщество Башкортостан
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