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В России хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

05:44, 16.09.2019 1
В России хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Фото: pxhere.com

В Министерстве труда и социальной защиты на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в качестве эксперимента.

Тест может пройти на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Среди них компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства и т. д., пишут «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Конкретных параметров перехода пока нет. Окончательное решение о введении четырехдневной рабочей недели, по словам политика, нужно принимать после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.

Ранее Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не может быть решен в течение ближайших дней. По его словам, некоторые компании могут позволить себе переход на сокращенную рабочую неделю. Также в некоторых сферах возможна удаленная работа.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 сен
    Засельского надо шевелить - сильно "засел" в кресле - инициативы ни о чем... пусть поработает на комбайне или на ферме с животными - им нужна четырехдневка очень...
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