В России хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Министерстве труда и социальной защиты на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в качестве эксперимента.

Тест может пройти на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Среди них компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства и т. д., пишут «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Конкретных параметров перехода пока нет. Окончательное решение о введении четырехдневной рабочей недели, по словам политика, нужно принимать после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.

Ранее Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не может быть решен в течение ближайших дней. По его словам, некоторые компании могут позволить себе переход на сокращенную рабочую неделю. Также в некоторых сферах возможна удаленная работа.