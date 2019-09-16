Цены на нефть взлетели на 10% после атаки дронов на заводы в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть на открытии торгов на лондонской бирже ICE резко выросли после того, как Саудовская Аравия сократила добычу из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла по сравнению с предыдущим закрытием торгов на 13,86%, до $69,91 за баррель. Стоимость нефти марки WTI увеличилась на 11,23%, до $61,79 за баррель, пишет РБК.

Ранее СМИ сообщили, что цены на нефть в течение недели подскочат минимум на $15—20 и могут дойти до $100 за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу полезного ископаемого после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

Нападение произошло в субботу, дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары.