Новости промышленности

20:13 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Цены на нефть взлетели на 10% после атаки дронов на заводы в Саудовской Аравии

05:27, 16.09.2019
Цены на нефть взлетели на 10% после атаки дронов на заводы в Саудовской Аравии
Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть на открытии торгов на лондонской бирже ICE резко выросли после того, как Саудовская Аравия сократила добычу из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла по сравнению с предыдущим закрытием торгов на 13,86%, до $69,91 за баррель. Стоимость нефти марки WTI увеличилась на 11,23%, до $61,79 за баррель, пишет РБК.

Ранее СМИ сообщили, что цены на нефть в течение недели подскочат минимум на $15—20 и могут дойти до $100 за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу полезного ископаемого после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

Нападение произошло в субботу, дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары.

ПромышленностьНефть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров