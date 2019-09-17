Нефть начала дешеветь после подорожания на 15% из-за ЧП в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть начали снижаться в ходе торгов после скачка цен почти на 15% из-за инцидента в Саудовской Аравии.



Так, стоимость нефти WTI с поставкой в октябре уменьшились на 1,32%, до $62,07 за баррель. Фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в ноябре уменьшились на 1,01%, до $68,32 за баррель, пишет RT.

Напомним, что вчера мировые цены на нефть на открытии торгов на лондонской бирже ICE резко выросли после того, как Саудовская Аравия сократила добычу из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла по сравнению с предыдущим закрытием торгов на 13,86%, до $69,91 за баррель. Стоимость нефти марки WTI увеличилась на 11,23%, до $61,79 за баррель.