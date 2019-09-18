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Негативный тренд на убыль населения сохранится в Башкирии в течение 15 лет

04:15, 18.09.2019
Негативный тренд на убыль населения сохранится в Башкирии в течение 15 лет
Фото: pixabay.com

В Башкортостане наблюдается естественная и миграционная убыль населения, и в течение ближайших 15 лет негативный тренд сохранится. Такие данные озвучили эксперты на заседании рабочей группы по вопросам здравоохранения и демографии в Курултае.

Выводы сделаны на основе статданных о демографических процессах в республике последних лет.

Исправить ситуацию можно за счет готовности жителей Башкирии рожать больше при благоприятных обстоятельствах и сокращения миграционного оттока, сообщает пресс-служба Курултая.

Напомним, ранее глава Курултая башкир Константин Толкачев заявил, что в республике не станут обсуждать введение налога на бездетность.

Общество Башкортостан
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