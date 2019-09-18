Лучшим городом ПФО по общественному транспорту стал Ижевск, а худшим — Арзамас

Сервис Domofond.ru опубликовал полный рейтинг городов по работе общественного транспорта. Лучшим в ПФО стал Ижевск, вошедший в топ-5 общего списка.

Столица Удмуртии оказалась на пятой строчке, уступив Тюмени, Северску, Новому Уренгою и Мурманску, говорится в исследовании сервиса.

В общем списке Казань оказалась на 24-й позиции, при этом среди городов-миллионников столица Татарстана на втором месте.

Набережные Челны заняли 104-е место, Альметьевск — 175-е, а Нижнекамск находится в хвосте списка, на 192-й строчке.

Однако хуже всего в Приволжье дела с транспортом обстоят в Арзамасе (Нижегородская область). В общем зачете на нижней двухсотой строчке находится город Шахты (Ростовская область).

Ниже приводится полный список городов ПФО, попавших в рейтинг: