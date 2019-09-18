Лучшим городом ПФО по общественному транспорту стал Ижевск, а худшим — Арзамас
Сервис Domofond.ru опубликовал полный рейтинг городов по работе общественного транспорта. Лучшим в ПФО стал Ижевск, вошедший в топ-5 общего списка.
Столица Удмуртии оказалась на пятой строчке, уступив Тюмени, Северску, Новому Уренгою и Мурманску, говорится в исследовании сервиса.
В общем списке Казань оказалась на 24-й позиции, при этом среди городов-миллионников столица Татарстана на втором месте.
Набережные Челны заняли 104-е место, Альметьевск — 175-е, а Нижнекамск находится в хвосте списка, на 192-й строчке.
Однако хуже всего в Приволжье дела с транспортом обстоят в Арзамасе (Нижегородская область). В общем зачете на нижней двухсотой строчке находится город Шахты (Ростовская область).
Ниже приводится полный список городов ПФО, попавших в рейтинг:
- 5. Ижевск, Удмуртия
- 22. Сарапул, Удмуртия
- 23. Энгельс, Саратовская область
- 24. Казань, Татарстан
- 34. Йошкар-Ола, Марий Эл
- 47. Пермь, Пермский край
- 57. Саранск, Мордовия
- 58. Оренбург, Оренбургская область
- 60. Березники, Пермский край
- 62. Пенза, Пензенская область
- 79. Дзержинск, Нижегородская область
- 82. Киров, Кировская область
- 83. Самара, Самарская область
- 104. Набережные Челны, Татарстан
- 110. Нижний Новгород, Нижегородская область
- 124. Уфа, Башкортостан
- 127. Ульяновск, Ульяновская область
- 129. Стерлитамак, Башкортостан
- 130. Тольятти, Самарская область
- 132. Глазов, Удмуртия
- 139. Орск, Оренбургская область
- 140. Балаково, Саратовская область
- 144. Новокуйбышевск, Самарская область
- 149. Воткинск, Удмуртия
- 150. Нефтекамск, Башкортостан
- 158. Бузулук, Оренбургская область
- 159. Чебоксары, Чувашия
- 161. Саратов, Саратовская область
- 166. Сызрань, Самарская область
- 170. Салават, Башкортостан
- 175. Альметьевск, Татарстан
- 176. Димитровград, Ульяновская область
- 179. Новочебоксарск, Чувашия
- 192. Нижнекамск, Татарстан
- 197. Арзамас, Нижегородская область
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