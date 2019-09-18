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Лучшим городом ПФО по общественному транспорту стал Ижевск, а худшим — Арзамас

02:34, 18.09.2019
Лучшим городом ПФО по общественному транспорту стал Ижевск, а худшим — Арзамас
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сервис Domofond.ru опубликовал полный рейтинг городов по работе общественного транспорта. Лучшим в ПФО стал Ижевск, вошедший в топ-5 общего списка.

Столица Удмуртии оказалась на пятой строчке, уступив Тюмени, Северску, Новому Уренгою и Мурманску, говорится в исследовании сервиса.

В общем списке Казань оказалась на 24-й позиции, при этом среди городов-миллионников столица Татарстана на втором месте.

Набережные Челны заняли 104-е место, Альметьевск — 175-е, а Нижнекамск находится в хвосте списка, на 192-й строчке.

Однако хуже всего в Приволжье дела с транспортом обстоят в Арзамасе (Нижегородская область). В общем зачете на нижней двухсотой строчке находится город Шахты (Ростовская область).

Ниже приводится полный список городов ПФО, попавших в рейтинг:

  • 5. Ижевск, Удмуртия
  • 22. Сарапул, Удмуртия
  • 23. Энгельс, Саратовская область
  • 24. Казань, Татарстан
  • 34. Йошкар-Ола, Марий Эл
  • 47. Пермь, Пермский край
  • 57. Саранск, Мордовия
  • 58. Оренбург, Оренбургская область
  • 60. Березники, Пермский край
  • 62. Пенза, Пензенская область
  • 79. Дзержинск, Нижегородская область
  • 82. Киров, Кировская область
  • 83. Самара, Самарская область
  • 104. Набережные Челны, Татарстан
  • 110. Нижний Новгород, Нижегородская область
  • 124. Уфа, Башкортостан
  • 127. Ульяновск, Ульяновская область
  • 129. Стерлитамак, Башкортостан
  • 130. Тольятти, Самарская область
  • 132. Глазов, Удмуртия
  • 139. Орск, Оренбургская область
  • 140. Балаково, Саратовская область
  • 144. Новокуйбышевск, Самарская область
  • 149. Воткинск, Удмуртия
  • 150. Нефтекамск, Башкортостан
  • 158. Бузулук, Оренбургская область
  • 159. Чебоксары, Чувашия
  • 161. Саратов, Саратовская область
  • 166. Сызрань, Самарская область
  • 170. Салават, Башкортостан
  • 175. Альметьевск, Татарстан
  • 176. Димитровград, Ульяновская область
  • 179. Новочебоксарск, Чувашия
  • 192. Нижнекамск, Татарстан
  • 197. Арзамас, Нижегородская область
АналитикаБизнесТранспорт БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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