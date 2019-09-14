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Происшествия

СМИ: на одном из крупнейших в мире НПЗ произошел взрыв и пожар

08:36, 14.09.2019
СМИ: на одном из крупнейших в мире НПЗ произошел взрыв и пожар
Фото: pixnio.com

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар.

Об инциденте пишет «Коммерсант» со ссылкой на арабские СМИ. Сообщается, что пожар локализован, о жертвах происшествия пока неизвестно. Опубликование официального сообщения о пожаре ожидается позже.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира. 100% акций компании принадлежат правительству Саудовской Аравии.

По итогам 2018 года Saudi Aramco также стала самой прибыльной компанией мира.

Происшествия
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