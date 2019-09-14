СМИ: на одном из крупнейших в мире НПЗ произошел взрыв и пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар.

Об инциденте пишет «Коммерсант» со ссылкой на арабские СМИ. Сообщается, что пожар локализован, о жертвах происшествия пока неизвестно. Опубликование официального сообщения о пожаре ожидается позже.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира. 100% акций компании принадлежат правительству Саудовской Аравии.

По итогам 2018 года Saudi Aramco также стала самой прибыльной компанией мира.