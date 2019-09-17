Нижнекамский «Нефтехимик» в шутку заявил, что хочет пригласить в клуб Кокорина и Мамаева

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» в шуточной форме отреагировал на освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.



«Узнали, что вышли Кокорин и Мамаев. Обдумываем», — говорится в сообщении на странице «Нефтехимика» в Twitter.

Узнали, что вышли Кокорин и Мамаев. Обдумываем pic.twitter.com/uiMQLq81lc — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 17, 2019

Напомним, сегодня Кокорин и Мамаев были освобождены по УДО. Адвокат Кокорина заявил, что он подписал новый контракт с «Зенитом», а у Мамаева есть действующий контракт с «Краснодаром».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении.