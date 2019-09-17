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Нижнекамский «Нефтехимик» в шутку заявил, что хочет пригласить в клуб Кокорина и Мамаева

11:11, 17.09.2019 1
Нижнекамский «Нефтехимик» в шутку заявил, что хочет пригласить в клуб Кокорина и Мамаева
Фото: fckrasnodar.ru

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» в шуточной форме отреагировал на освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

«Узнали, что вышли Кокорин и Мамаев. Обдумываем», — говорится в сообщении на странице «Нефтехимика» в Twitter.

Напомним, сегодня Кокорин и Мамаев были освобождены по УДО. Адвокат Кокорина заявил, что он подписал новый контракт с «Зенитом», а у Мамаева есть действующий контракт с «Краснодаром».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении.

СпортФутболХоккей Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 сен
    Чё, там некому настучать по башкам? Своих фулиганов не хватает? Надо было их послать на север, оленей пасти лет на пять. Вон какие сроки "нарезают" фактически невиновным протестантам!.
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