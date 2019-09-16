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Вашингтон и саудиты могут ударить по Ирану из-за атак на Saudi Aramco

20:49, 16.09.2019
Вашингтон и саудиты могут ударить по Ирану из-за атак на Saudi Aramco
Фото: скриншот видеозаписи

В США считают, что плацдармом для нанесения удара по предприятиям компании Saudi Aramco стал Иран. В связи с этим Вашингтон и Эр-Рияд «рассматривают возможность ответных атак».

Как пишет The Wall Street Journal, американская разведка утверждает, что именно с территории Ирана производился удар по нефтяной компании. Однако саудиты пока не уверены в этом окончательно.

Представители королевства дали понять, что предоставленная американской стороной информация не является исчерпывающей, констатирует издание.

Напомним, что в ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».

В результате атаки начали расти цены на нефть, что привело и повышению курса рубля.

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