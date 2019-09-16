Рубль вырос в цене вслед за нефтью после атаки дронов на Saudi Aramco

Рубль на открытии торгов Московской биржи подорожал к доллару и евро после повышения стоимости нефти из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco.

Так, курс доллара впервые с 1 августа упал ниже 64 рублей, пишет РБК.



Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть на открытии торгов на лондонской бирже ICE резко выросли после того, как Саудовская Аравия сократила добычу из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла по сравнению с предыдущим закрытием торгов на 13,86%, до $69,91 за баррель. Стоимость нефти марки WTI увеличилась на 11,23%, до $61,79 за баррель.