В Татарстане возбуждено дело о взятке за исключение авто из базы угрозыска МВД

Фото: "Реальное время"

В получении взяток за исключение автомобиля убитого из базы угрозыска подозревают группу сотрудников полиции Бавлинского района Татарстана. По делу уже арестованы замначальника полиции района и двое его бывших коллег, включая уже осужденного за служебный подлог следователя.



Меру пресечения всем троим избрал Советский суд Казани по ходатайству следователя второго отдела Следкома по РТ. Как выяснило «Реальное время», фигурантам дела также инкриминируют превышение полномочий и еще одну взятку — за непривлечение к уголовной ответственности покупателя той самой машины из розыска.

Речь об иномарке «Рено», которая пропала со двора после убийства семейной пары в Бавлинском районе в апреле 2016 года. В этом преступлении в 2019 году признались двое братьев из Башкирии, между тем в Следкоме полагают — о причастности братьев в полиции Бавлов знали еще в 2016 году, но не давали делу ход за мзду в 60 и 100 тысяч рублей.

Арестованные вину не признают.

Детали коррупционного дела — в материале «Реального времени».