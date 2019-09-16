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Росгидромет рассказал о средней температуре в сентябре

13:07, 16.09.2019
Росгидромет рассказал о средней температуре в сентябре
Фото: pxhere.com

Синоптики Росгидромета рассказали о средней температуре в сентябре. Она превысит норму на 1—1,5 градуса, рассказал начальник ситуационного центра ведомства Юрий Варакин.

«В целом сентябрь будет выше нормы, на 1—1,5 (градуса) как минимум. За счет того, что первая половинка была на 4 градуса выше в среднем нормы, и последние пять дней сентября тоже будут теплыми», — передает РИА «Новости» слова эксперта.

Ранее Гидрометцентр РФ рассказал, сколько продлится сентябрьское тепло в стране. Эксперт спрогнозировала похолодание в Поволжье с начала этой недели.

Общество
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