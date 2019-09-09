Гидрометцентр РФ рассказал, сколько продлится сентябрьское тепло

Гидрометцентр РФ рассказал, сколько еще будет длиться теплая погода в стране.

Так, осадков не ожидается, но утром и ночью будут наблюдаться характерные для осени туманы.

«Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне +10—15 градусов, днем 21—26 градусов. Это июльские значения», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией ведомства Людмила Паршина.

Специалист отметила, что до конца недели лето будет продолжаться. После в Поволжье резко похолодает. В Саратовской и Оренбургской областях сохраняются ночные заморозки до -3 градусов.

Ранее «Реальное время» выясняло у федеральных и местных синоптиков, долго ли продлится в Татарстане бабье лето и как скоро придет похолодание в республику.

