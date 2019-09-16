СМИ: Шумахера выписали из клиники в Париже

Семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера выписали из парижской клиники имени Жоржа Помпиду. В понедельник, 9 сентября, спортсмен прошел лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг покинул пределы Франции.



Шумахеру делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. Подобное лечение должно благоприятно воздействовать на организм Шумахера, в том числе на его мозг, сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV, передает ТАСС.

Напомним, что в конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах на французском курорте Мерибель. Автогонщик получил серьезную черепно-мозговую травму. Более полугода спортсмен находился в коме, а процесс реабилитации продолжается по сей день. Подробности здоровья Шумахера до сих пор остаются тайной для общественности.

На прошлой неделе стало известно, что Шумахер тайно прибыл в больницу имени Жоржа Помпиду.