Михаэля Шумахера тайно доставили в клинику в Париже

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По сообщению французского издания Le Parisien многократный чемпион мира по гонкам «Формула-1» Михаэль Шумахер тайно прибыл в больницу имени Жоржа Помпиду. Гонщика отправили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Все перемещения Шумахера были засекречены, в том числе внутри больницы, носилки с немецким гонщиком были покрыты специальным чехлом, закрывавшим все его тело и лицо.

Руководил перевозкой знаменитый профессор Филипп Менаше, известный своими инновационными методиками в области стволовых клеток. Как сообщает издание, один из таких методов будет опробован на Шумахере во вторник.

Напомним, что в конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах на французском курорте Мерибель. Автогонщик получил серьезную черепно-мозговую травму. Более полугода спортсмен находился в коме, а процесс реабилитации продолжается по сей день.

Подробности здоровья Шумахера до сих пор остаются тайной для общественности.