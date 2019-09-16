Татарстан вошел в число регионов России, где меньше всего платят за ЖКУ

Татарстан вошел в число регионов России, где на жилищно-коммунальные услуги приходится малая доля семейного бюджета. В республике по итогам 2018 года этот показатель составлял 7,1% — примерно 3,6 тыс. рублей.

Самая большая доля расходов на ЖКУ наблюдается в Камчатском крае, там она составляет 15% (более 9,7 тысячи рублей в месяц). Также высокие показатели в Магаданской области (14%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%).

Меньше всего за жилищно-коммунальные услуги платят в Дагестане (4,6%). Также низкие значения в Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%).

Как отмечает «РИА Новости», средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России составляет 9,6% — это около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Ранее в мэрии Казани опровергли выводы исследования сервиса «Яндекс.Деньги» о том, что казанцы платят за ЖКУ в среднем на 2 тысячи рублей больше москвичей.

«Реальное время» сообщало, что, согласно исследованию сервиса, в Казани и Москве самая высокая средняя плата за ЖКУ в России — 5 970 и 3 937 рублей соответственно.