Казанцы платят за ЖКУ в среднем на 2 тысячи больше москвичей

В Казани и Москве самая высокая средняя плата за жилищно-коммунальные услуги в России — 5 970 и 3 937 рублей соответственно. То есть казанцы платят в среднем на 2 тысячи рублей больше москвичей.

В первую пятерку лидеров по размеру оплаты услуг ЖКХ вошли также Екатеринбург (3 780 рублей), Новосибирск (3 620 рублей) и Челябинск (3482 рублей). Меньше всего на ЖКУ тратят жители Воронежа и Волгограда — 1 496 и 1 537 рублей соответственно.

Средний чек по всем российским регионам составляет около 3 тыс. руб.

Такие данные содержатся в исследовании «Яндекс.Деньги». Расчеты проведены за восемь месяцев текущего года на основе данных пользователей приложения «Яндекс.Деньги» и платежного решения «Яндекс.Касса», пишет РБК.

По сравнению с 2018 годом сильнее всего показатель вырос в Самаре — на 15%, до 2 718 руб.

Напомним, ранее в Казани утвердили программу расселения аварийного жилья на 2019—2025 годы. Благодаря этому в ближайшие 5 лет жилищные условия улучшат 1 446 казанцев.