Новости недвижимости

01:53 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Мэрия Казани опровергла сообщения, что казанцы платят за ЖКУ больше москвичей

12:56, 11.09.2019 5
Мэрия Казани опровергла сообщения, что казанцы платят за ЖКУ больше москвичей
Фото: hibiny.com

В мэрии Казани опровергли выводы исследования сервиса «Яндекс.Деньги» о том, что казанцы платят за ЖКУ в среднем на 2 тысячи рублей больше москвичей. Как сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани, данные неверны:

— Выводы, которые приводит «Яндекс.Деньги», абсолютно не корректны. Объем платежей через данный сервис занимает весьма незначительную часть в структуре каналов поступления платежей за жилищно-коммунальные услуги. И на основании такого небольшого объема информации делать выводы неправильно. В Казани более 40% платежей горожане вносят через почтовые отделения или кассы ЕРЦ. Из систем электронных платежей наибольшей популярностью пользуется портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан — через данный сервис проходит 28% оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Далее по популярности — оплата через банки («Ак Барс» Банк, Сбербанк и др.). И лишь после — «Яндекс.Деньги» и иные электронные кошельки, — сообщил заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин.

По его словам, анализ общих данных по платежам казанцев показал, что в среднем плата за жилищно-коммунальные услуги составляет 2750 рублей в летние месяцы и 4760 рублей — в зимние, и это ниже приведенных сервисом данных.

— Кроме того, сравнение платежек в Казани и Москве некорректно по одной простой причине: Москва как субъект из своего бюджета возмещает 50 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг, и платежка москвичей составляет только половину реальной суммы. Кроме того, речь идет о бытовых услугах, а не только о ЖКУ, а это и мобильная связь, и интернет, и телевидение, и прачечные с химчисткой, и уборка помещений, — отметил Гиниятуллин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что, согласно исследованию сервиса, в Казани и Москве самая высокая средняя плата за ЖКУ в России — 5 970 и 3 937 рублей соответственно.

НедвижимостьОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    Переехал из Казани в Питер, сейчас работаю в МСК. Подтверждаю - в Казани платил больше всего - и ценники постоянно индексируют. Сейчас за тещину маленькую трешку хрушевку платим больше 1,5 раза, чем за нашу трешку в Питере (метраж в 1.5 раза больше, консьерж, 5 человек проживающих) все дела. Вот и делайте выводы.
    Ответить
  • Анонимно 11 сен
    Выкрутиться не получится
    Ответить
  • Анонимно 11 сен
    Сейчас (летний период) счет на ЖКХ за 92 кв.м. - 4,8 тыс.рублей. Зимой мой счет был от 8 тыс. Панельный дом, плюшевое обслуживание ТСЖ, вода горячая не нагревается толком перед работой - не справляется с объемами потребления. Сюда еще добавьте оплату газа.
    Родственники платят летом за хрущевки - 2,1 и более.
    А мэрия говорит - 2,8 и 4,8. И где правда?
    Ответить
  • Анонимно 11 сен
    как за комнату в 14 кв.м. зимой получается платить 2800?
    Ответить
  • Анонимно 11 сен
    хрущевка в 60 кв.м. Зимой 8 тысяч, летом почти 6
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров