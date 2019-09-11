Мэрия Казани опровергла сообщения, что казанцы платят за ЖКУ больше москвичей

В мэрии Казани опровергли выводы исследования сервиса «Яндекс.Деньги» о том, что казанцы платят за ЖКУ в среднем на 2 тысячи рублей больше москвичей. Как сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани, данные неверны:

— Выводы, которые приводит «Яндекс.Деньги», абсолютно не корректны. Объем платежей через данный сервис занимает весьма незначительную часть в структуре каналов поступления платежей за жилищно-коммунальные услуги. И на основании такого небольшого объема информации делать выводы неправильно. В Казани более 40% платежей горожане вносят через почтовые отделения или кассы ЕРЦ. Из систем электронных платежей наибольшей популярностью пользуется портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан — через данный сервис проходит 28% оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Далее по популярности — оплата через банки («Ак Барс» Банк, Сбербанк и др.). И лишь после — «Яндекс.Деньги» и иные электронные кошельки, — сообщил заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин.

По его словам, анализ общих данных по платежам казанцев показал, что в среднем плата за жилищно-коммунальные услуги составляет 2750 рублей в летние месяцы и 4760 рублей — в зимние, и это ниже приведенных сервисом данных.

— Кроме того, сравнение платежек в Казани и Москве некорректно по одной простой причине: Москва как субъект из своего бюджета возмещает 50 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг, и платежка москвичей составляет только половину реальной суммы. Кроме того, речь идет о бытовых услугах, а не только о ЖКУ, а это и мобильная связь, и интернет, и телевидение, и прачечные с химчисткой, и уборка помещений, — отметил Гиниятуллин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что, согласно исследованию сервиса, в Казани и Москве самая высокая средняя плата за ЖКУ в России — 5 970 и 3 937 рублей соответственно.

