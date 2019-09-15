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Жириновский рассказал, как «убить» Украину

22:31, 15.09.2019
Жириновский рассказал, как «убить» Украину
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о единственном способе, применив который Россия может остановить американизацию Украины. По его словам, это выдача российских паспортов всем украинцам.

«В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», — написал он у себя в Telegram-канале.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

В середине августа стало известно, что жители Донбасса подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России.

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