Жириновский рассказал, как «убить» Украину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о единственном способе, применив который Россия может остановить американизацию Украины. По его словам, это выдача российских паспортов всем украинцам.

«В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», — написал он у себя в Telegram-канале.



Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

В середине августа стало известно, что жители Донбасса подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России.