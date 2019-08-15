Жители Донбасса подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.

25 тыс. человек уже получили гражданство, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя ГУ по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

Она отметила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства.

Ранее сообщалось, что для консульств стран Европы подготовят инструкции по выявлению российских паспортов, выданных жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.