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В МИД Эстонии раскритиковали Netflix за покупку прав на показ мультфильма «Маша и Медведь»

15:33, 25.06.2026

Мультсериал способствует нормализации российских «имперских амбиций»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал компанию Netflix за приобретение прав на показ двух сезонов российского анимационного сериала «Маша и Медведь», а также за продление лицензий на предыдущие сезоны и спин-оффы. Заявление было опубликовано им в социальной сети X.

По его мнению, этот анимационный проект является частью «мягкой силы» Кремля и способствует распространению прокремлевских и милитаристских идей среди детей. Цахкна считает, что мультсериал «Маша и Медведь» способствует нормализации российских «имперских амбиций».

Министр также потребовал более четкой позиции по поводу использования «советских символов».

Ранее сообщалось, что с Coca-Cola могут взыскать 20 млрд долларов по делу об уклонении от налогов.

Никита Егоров

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