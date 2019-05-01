Новости общества

14:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Для части украинцев приняли упрощенный порядок получения гражданства РФ

13:42, 01.05.2019
Для части украинцев приняли упрощенный порядок получения гражданства РФ
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Например, упрощенным порядком получения гражданства РФ смогут воспользоваться граждане Украины, у которых нет гражданства другого государства, при этом они родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы этой территории до 18 марта 2014 года.

Напомним, ранее украинский МИД выразил протест относительно открытия в Ростовской области центров по выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров