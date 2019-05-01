Для части украинцев приняли упрощенный порядок получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Например, упрощенным порядком получения гражданства РФ смогут воспользоваться граждане Украины, у которых нет гражданства другого государства, при этом они родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы этой территории до 18 марта 2014 года.

Напомним, ранее украинский МИД выразил протест относительно открытия в Ростовской области центров по выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

