Власти США заподозрили владельцев Purdue Pharma в попытке вывести $1 млрд в офшоры

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала данные, свидетельствующие о подозрительном движении средств на счетах владельцев американской фармацевтической компании Purdue Pharma семьи Сэклер.

Представители семьи Скэлер перевели более $1 млрд на счета ряда подконтрольных им финансовых компаний. По мнению прокурора, это может говорить о том, что они готовятся вывести в офшоры свое состояние в преддверии запланированной процедуры банкротства.

В свою очередь, представители этой семьи раскритиковали заявление генпрокурора и заявили, что речь идет о вполне законных «переводах 10-летней давности», передает CNN.

Purdue Pharma является одной из центральных фигур так называемого «опиоидного кризиса» в США — растущему числу смертей вследствие бесконтрольного употребления опиоидных обезболивающих. Считается, что компания причастна к усугублению создавшейся ситуации.

