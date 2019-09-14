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Происшествия

В МЧС уточнили количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области

12:44, 14.09.2019
В МЧС уточнили количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области
Фото: realnoevremya.ru

В результате столкновения грузовика и автобуса, которое произошло сегодня утром в Ярославской области, погибли не девять, а семь человек. Такие данные привели в пресс-службе МЧС.

О девяти погибших ранее сообщали в департамента здравоохранения региона.

По данным МЧС, в ДТП также пострадали 19 человек (по данным ГИБДД — 21). Всего в автобусе находилось 30 человек, передает ТАСС. Водители грузовика и автобуса погибли на месте. Предварительной причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

Происшествия
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