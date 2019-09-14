В МЧС уточнили количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области

В результате столкновения грузовика и автобуса, которое произошло сегодня утром в Ярославской области, погибли не девять, а семь человек. Такие данные привели в пресс-службе МЧС.

О девяти погибших ранее сообщали в департамента здравоохранения региона.

По данным МЧС, в ДТП также пострадали 19 человек (по данным ГИБДД — 21). Всего в автобусе находилось 30 человек, передает ТАСС. Водители грузовика и автобуса погибли на месте. Предварительной причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

