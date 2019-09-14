Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

В поселке Заячий Холм в Ярославской области пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли девять человек.

Данные о погибших приводит ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения области. Кроме того, в аварии пострадали не менее 21 человека. Вероятным виновником аварии считается водитель грузовика, который допустил выезд на встречную полосу.

Напомним, в конце августа ДТП с автобусом произошло в Ижевске. Автобус НЕФАЗ врезался в опору трубопровода, в результате аварии пострадали 20 человек.

