Баскетбольный «Уфимец» сменил логотип и фирменный стиль

Баскетбольный «Уфимец» представил новый фирменный стиль и логотип клуба.

Новая айдентика клуба исполнена в темно-синем цвете в стиле минимализма. В центре логотипа в форме баскетбольного мяча обыграно слово «ӨФӨ» - башкирское написание названия города Уфы.

«Выход в Суперлигу-1 — это новый вызов для нас! Мы добились таких успехов всего за 6 лет, во многом благодаря поддержке города и его болельщиков, а также стремительному движению вверх, как кинжал монумента Дружбы, с закопанной в землю рукоятью и направленным в небо острием.

Эта философия и осознание пройденного пути подтолкнули нас пойти дальше и сделать ребрендинг как логотипа, так и фирменного стиля», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в предстоящем сезоне «Уфимец» впервые сыграет в Суперлиге-1, куда пробился благодаря победе в Суперлиге-2.