В России запустят суперсервис по переезду в другой регион

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В следующем году в пяти субъектах России запустят эксперимент комплекса госуслуг в режиме онлайн (суперсервиса) по переезду в другой регион. Решение об этом принято по итогам заседания рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика».

Суперсервис позволит россиянам при переезде в другой регион страны без посещений многочисленных организаций получить регистрацию по месту жительства, полис ОМС и прикрепление к медицинской организации, постановку на учет в военкомате, постановку в очередь в детские сады и школы, получение лицевых счетов ЖКХ и т. д.

Как отмечает ТАСС, список пилотных регионов пока не определен.

Ранее опрос показал, что 36% жителей Набережных Челнов рассматривают переезд в другой город. Однако только 8% респондентов готовятся к нему.