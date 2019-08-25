Треть челнинцев обдумывает переезд в другой город

Опрос показал, что 36% жителей Набережных Челнов рассматривают переезд в другой город. Однако только 8% респондентов готовятся к нему.

Остальные 28% пока только допускают такую возможность, говорится в исследовании, подготовленном группой внутренних коммуникаций HR КАМАЗа.

Жители автограда считают, что администрации стоит улучшить парковки, благоустроить общественные пространства и усилить освещение во дворах. За первый вариант высказались 63% опрошенных, за второй — 54%, за третий — 41%.

Также исследование показало, что 69% челнинцев предпочитают отдыхать за городом.