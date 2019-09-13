Дмитрий Квартальнов: «Первый матч в сезоне в Казани. Чуть захлестнуло ребят, нервничали»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (2:1), отметив, что сказалось нервное напряжение первой домашней игры в сезоне.

− Тяжелая игра, первая для нас в Казани. Не понравился второй период: у нас, положа руку на сердце, вторые периоды — проблема. Плюс в том, что выстояли в конце, есть над чем работать: хотели сыграть немного по-другому, но пока вот так. Чуть-чуть захлестнули эмоции ребят, мы разберемся с этим.

− У «Ак Барса» сегодня было много ошибок при выходе из обороны. С чем это связано?

− Думаю, мы хорошо готовились. Наверное, какая-то нервозность исходила. Первый матч в сезоне в Казани, чуть захлестнуло ребят, нервничали.

− В первом периоде было два удаления за нарушение численного состава. Что там произошло?

− Первое, в общем-то, согласен, оно было. Но при втором они играли пять на пять, знаете. Джастин Азеведо вышел. Кто-то там, может, посчитал неправильно, там даже пересменки не было. Не могу ответить — наверное, такое бывает, — приводит слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Металлург» из Магнитогорска со счетом 2:1.

В составе «барсов» отличились Викстранд и Зарипов, набравший в этой игре два (1+1) очка. Гости ответили шайбой Локтионова в меньшинстве.

