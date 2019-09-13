Число самозанятых в России превысило 200 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

С начала года самозанятыми в России стали 201 тыс. человек. Они задекларировали 20 млрд рублей дохода.

«Из них более 87 процентов никогда не были ИП, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налоги», — сообщил глава ФНС Михаил Мишустин в ходе Московского финансового форума.

Самыми популярными сферами деятельности самозанятых стали перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, а также оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы, пишет ТАСС.

Отметим, что по данным на 13 сентября более 29 тыс. татарстанцев зарегистрировались в качестве самозанятых. В Казани проживают 8 753 самозанятых. В Набережных Челнах зарегистрирован 2 631 человек, в Нижнекамском районе — 1 165, в Альметьевском — 1 111, в Зеленодольском районе — 1 097.