В Татарстане количество самозанятых выросло до 29 тысяч человек

По данным на 13 сентября, более 29 тысяч татарстанцев зарегистрировались в качестве самозанятых. Таким образом, за месяц в эту категорию перешли около 3 тысяч человек.

В Казани проживают 8 753 самозанятых, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. В Набережных Челнах зарегистрирован 2 631 человек, в Нижнекамском районе — 1 165, в Альметьевском — 1 111, в Зеленодольском — 1 097.

Отмечается, что большинство самозанятых работают в такси. На втором и третьем месте сдача жилья и консультации. Кроме того, самозанятые занимаются репетиторством, программированием, маркетингом и рекламой.

Напомним, что на 19 августа в Татарстане самозанятыми числились 26 тысяч человек.