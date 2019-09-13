Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанская программа развития общественных пространств получила премию Ага Хана

16:23, 13.09.2019
Татарстанская программа развития общественных пространств получила премию Ага Хана

Сегодня команда, работавшая над татарстанской программой благоустройства общественных пространств, получила премию Ага Хана в области архитектуры.

Только что Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев получил из рук его высочества принца Ага Хана сертификат премии, передает корреспондент «Реального времени» с церемонии вручения.

Напомним, всего в конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. В финале за победу боролись 20 проектов из 16 стран. Татарстанская программа — единственный российский проект, вышедший в финал за 42 года существования конкурса.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров