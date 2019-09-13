Татарстанская программа развития общественных пространств получила премию Ага Хана

Сегодня команда, работавшая над татарстанской программой благоустройства общественных пространств, получила премию Ага Хана в области архитектуры.

Только что Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев получил из рук его высочества принца Ага Хана сертификат премии, передает корреспондент «Реального времени» с церемонии вручения.

Напомним, всего в конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. В финале за победу боролись 20 проектов из 16 стран. Татарстанская программа — единственный российский проект, вышедший в финал за 42 года существования конкурса.

