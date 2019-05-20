В аэропорту «Казань» авиатехник во время ремонта двигателя самолета упал с 4-метровой высоты

По предварительным данным, 17 мая в международном аэропорту «Казань» авиатехник во время ремонта двигателя ИЛ-76 упал с переносной лестницы. Высота падения составила около 4 метров, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

Мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу. Следователи проводят доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.