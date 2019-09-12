В Нижнем Новгороде пройдет первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу

С 8 по 12 октября на территории ФОК «Мещерский» в Нижнем Новгороде пройдет первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу.

Турнир станет квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Чемпион и призеры будут определены по сумме баллов, набранных в финале соревнования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нижегородской области.

В соревнованиях в Нижнем Новгороде примут участие около 150 спортсменов из 30 стран, в том числе Германии, Франции, Финляндии, Италии, Испании.

Ранее Казань оказалась в пятерке лучших российских городов для скейтбординга.