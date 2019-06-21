Казань оказалась в пятерке лучших российских городов для скейтбординга

Самым лучшим городом в России для катания на скейтборде стал Санкт-Петербург. Результаты интернет-опроса приводит аналитическое агентство «ТурСтат».

Согласно исследованию, за Северную столицу отдали свои голоса 36% респондентов. На втором месте расположилась Москва (24%), на третьем — Сочи (13%).

Казань в списке находится на четвертой строчке с показателем в 10%. Замыкает пятерку Калининград (6%).

Стоит отметить, что опрос был приурочен к Международному дню скейтбординга, который отмечается ежегодно 21 июня.

Напомним, ранее Казань попала в пятерку лучших городов России для летних пешеходных прогулок.