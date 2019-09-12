«Русское национально-культурное объединение Татарстана» назвало выступление Жириновского популистским

Общественная организация «Русское национально-культурное объединение РТ» обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором раскритиковала высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами».

«Столь опытный политик не может не знать, что Республика Татарстан не мононациональный, а многонациональный регион, где все народы живут в мире и согласии и где более 1,5 млн русских составляют 40% населения республики. Это больше, чем население Курской, Тверской, Тамбовской, Ивановской, Волгоградской, Ярославской, Ульяновской, Тульской областей и даже больше, чем Костромской и Орловской или Новгородской и Мурманской областей вместе взятых», — говорится в обращении.

По мнению объединения, «важная миссия ответственных политиков, чиновников, общественников — укреплять мир и согласие, дружбу и взаимопонимание всех, кому не безразлична судьба Отечества».

«Татарстан — регион-труженик, потенциал которого создавался многими поколениями, представителями разных народов, а потому все богатство республики — результат труда всех ее жителей. Республика Татарстан — постоянный лидер по инновациям и инвестициям, которая мобилизует в федеральный бюджет средств значительно больше, чем имеет расходная часть республиканского бюджета. В этой связи упрекать Татарстан — это просто лукавить. Категорически недопустимо проблемы межбюджетных отношений переносить на противопоставление народов», — отмечается в письме.

«Уважаемый Вячеслав Викторович! Невозможно не разделить Ваши слова о сильной стороне настоящего русского человека, который всегда корректен и деликатен и не будет подчеркивать, и тем более делить людей по национальности и вероисповеданию. Считаем, что укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия должно быть одним из приоритетов в работе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», — заключили авторы обращения.

Ранее на заявления Владимира Жириновского о чрезмерном финансировании Татарстана ответил казанский Кремль. «Руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от лица русского народа», — заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.