В Казани начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»

В Казани начался предпремьерный показ фильма «Зулейха открывает глаза». Он снят по одноименному роману Гузель Яхиной.

Презентация фрагментов сериала проходит в рамках XIII «Аксенов-феста 2019». Просмотр для прессы проходит в эти минуты в ДК им. Ленина.

Как рассказал перед просмотром картины продюсер Илья Папернов, Гузель Яхина посмотрела все восемь серий и сериалом осталась довольна.

«Планируется, что показ сериала начнется этой осенью. Осень уже началась. Осталось еще два с половиной месяца. Идут последние работы над фильмом. Последнее слово останется за телеканалом «Россия», — передает слова Папернова корреспондент «Реального времени».

Напомним, роман «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году. За это произведение Яхина получила литературную премию «Большая книга». Вскоре по его сюжету телеканал «Россия 1» начал съемки одноименного сериала (режиссер Егор Анашкин).

Всего отснято и смонтировано восемь серий, каждая по 52 минуты. В главной роли снялась Чулпан Хаматова. Также в фильме приняли участие актеры Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Елена Шевченко, Александр Баширов, Рамиль Сабитов, Роза Хайруллина и другие.

По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.

Как сообщало «Реальное время», съемки проходили в нескольких регионах России, в том числе и в Татарстане (в Казани, Кукморском, Зелендольском и Лаишевском районах). Первый трейлер фильма вышел в мае.