В Сети появился первый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»

Телеканал «Россия 1» опубликовал первый трейлер многосерийной драмы «Зулейха открывает глаза», снятой по одноименному роману казанского писателя Гузель Яхиной.

По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.



Съемки сериала начались в Татарстане в сентябре 2018 года. Часть съемок проходила зимой 2019 года в центре Казани. У Спасской башни кремля снимался эпизод въезда в Казань обоза со ссыльными. В сцене принимала участие Чулпан Хаматова, которая исполняет роль главной героини.

