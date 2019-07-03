КАМАЗ о ролике Red Bull: «Наши гонщики были приглашены»

Red Bull выпустил очередной ролик с участием КАМАЗа. На этот раз грузовик участвует в гонке с Lamborghini Huracan.

Видео опубликовал в своем Instagram гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев.

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев рассказал «Реальному времени», что производством видео полностью занимались специалисты Red Bull.

«Ролик делала компания Red Bull. Наши гонщики были приглашены», — сказал Афанасьев.

Однако стоит отметить, что это далеко не первое видео, которое Red Bull записывает при участии команды «КАМАЗ-Мастер». Компания уже выпускала схожий сюжет, в котором также участвовали Николаев и известный дрифтер Mad Mike. Выпускали авторы и прыжок КАМАЗа в замедленной съемке.