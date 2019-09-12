Вячеслав Буцаев: «Нефтехимик» играл единой командой, и это порадовало»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу нижнекамцев над «Металлургом» (3:0).

«Ребят и болельщиков — с победой! Мы довольны тем, как сегодня команда провела матч. Все-таки принимали одного из лидеров. Серьезным образом настраивались на игру. Мы знали, что и от кого ждать. Ребята сегодня играли единой командой, и это порадовало.

В тяжелые моменты вратарь выручил нас. У соперника были хорошие моменты. Дисциплинированная игра. И в меньшинстве мы сыграли хорошо, не позволили сопернику серьезно что-то сделать. Все это вместе и вылилось в победу», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд с «сухим» счетом, это третья победа в первых пяти матчах текущего сезона.