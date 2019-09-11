«Нефтехимик» впервые в истории КХЛ разгромил «Магнитку» с сухим счетом
В очередной игровой день Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» в домашнем матче разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 3:0.
Нижнекамцы впервые в истории лиги обыграли «Магнитку», оставив свои ворота в неприкосновенности.
В составе «Нефтехимика» голы забивали Зак Митчелл, Павел Порядин и Тимур Хафизов.
«Нефтехимик» — «Металлург» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы:
1:0 — Митчелл (Рясенский, Уайт, 03:15)
2:0 — Хафизов (Бикмуллин, Авцин, 41:33)
3:0 — Порядин (Хафизов, 55:00)
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