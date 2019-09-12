Бюджет фонда ОМС Татарстана увеличится на 2,9 млрд в 2020 году

В 2020 году бюджет фонда ОМС Татарстана увеличится на 2,9 млрд рублей. Он составит 57,1 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Это позволит нам выполнить стратегические цели развития здравоохранения по снижению смертности, повышению продолжительности жизни населения, доступности и качества медицинской помощи», — отметил он.

За 8 месяцев 2019 года доходы фонда поступили в полном объеме и составили 35,6 млрд рублей, расходы бюджета составили 33,5 млрд рублей или 62% годового плана. На оплату медицинских услуг по счетам медицинских организаций направлены 33,3 млрд рублей, в том числе на высокотехнологичную медицинскую помощь — 1,7 млрд рублей.

Доходная часть бюджета фонда формируется из двух источников: субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС и межбюджетные трансферты из бюджета республики, передает пресс-служба правительства РТ.

Роста бюджета фонда в 2020 году планируется достичь за счет увеличения объемов и стоимости медицинской помощи по отдельным видам. Это профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, медицинская помощь по профилю «онкология», ЭКО, медицинская реабилитация.

Ранее сообщалось, что в Комитете по охране здоровья Госдумы поддержали идею изменения порядка расчета зарплат врачей. Члены комитета выступили за изменение соотношения базовой части и надбавки в оплате труда медработников.