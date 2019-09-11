В Уфе директора ProUfu.ru забрали судебные приставы

Сегодня в офис издания ProUfu.ru в Уфе явились представители УФССП по РБ и увели в Кировский районный отдел генерального директора ООО «Семь вершин» (издатель портала) Рината Рахимова. Сейчас его уже отпустили, сообщил «Реальному времени» обозреватель ProUfu.ru Рамиль Рахматов.

«Пришли приставы, показывают бумагу и говорят: «У нас указание доставить вас в Кировский отдел инспектору». В бумаге указано, что ООО «Семь вершин» якобы не уплатило штрафы в 3 тысячи рублей. Он туда идет. Там его встречает начальник отдела, приглашает попить чай, поговорить. Директор: «Давайте сразу по делу». Потом сразу три инспектора долго и мучительно начинают искать документы, по которым его вызывали. Оказалось, что вызвали его для того, чтобы вручить требование о том, чтобы мы написали опровержение по иску Адвокатской палаты Башкортостана (мы им проиграли в двух инстанциях). А опровержение, о котором они говорят, было уже опубликовано. Получается, зовут по одному поводу, пытаются поговорить по другому, в итоге требование совсем по третьему поводу», — рассказал Рахматов.

По словам нашего собеседника, Рахимов провел в Кировском РОСП примерно час, после чего его отпустили.

«Мы, естественно, будем обжаловать такое «приглашение». Сейчас составляем соответствующий запрос», — подчеркнул журналист.

Ранее редакционный директор ProUfu.ru Рауфа Рахимова в интервью «Реальному времени» рассказывала, что руководство издания неоднократно получало угрозы от недоброжелателей и судебные иски, а также подвергалось давлению со стороны представителей региональных властей.