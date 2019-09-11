Посол РФ назвал причины высокой смертности россиян на отдыхе в Турции

Гибель около 90 россиян в Турции с начала нынешнего туристического сезона связана с ростом турпотока из России, объяснил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», — передает «РИА Новости» слова министра.

Он обратил внимание на то, что и российские ведомства, и турецкие партнеры делают все возможное, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности туристов и пресечь все несчастные случаи.

По словам Ерхова, причины гибели наших туристов самые простые. «Например, состояние здоровья. Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», — подметил он.

Также на сегодняшний день есть немало фактов, когда соотечественники злоупотребляли услугой «все включено» и забывали о нормах безопасности: «Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких».

Ранее эксперты назвали Турцию одной из популярных стран для отдыха у российских туристов.