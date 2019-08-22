Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха у самостоятельных и организованных туристов

Сервис «Туту.ру» определили самые популярные страны для отдыха этим летом у туристов по путевкам и в рамках самостоятельных поездок. В первом случае лидерами стали Турция, Россия Тунис, во втором — Армения, Узбекистан и молдавия.

Также в перечень самых популярных страны для отдыха этим летом у туристов по путевкам вошли Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.

В перечне популярных стран у самостоятельных туристов: также оказались Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Грузия и Германия

Также согласно этому исследованию только 4% россиян могут позволить себе отдых за границей более трех раз в год, говорится в исследовании сервиса «Туту.ру». Еще 11% могут позволить себе отдых за рубежом два-три раза в год, 26% — раз в год.

Всего в опросе приняло участие 2 850 респондентов. При этом у 7% опрошенных речи о поездку за границу не идет в принципе — они признались, что невыездные.

Напомним, согласно другому исследованию, Татарстан вошел в пятерку популярных отечественных направлений в прошлом году. В прошлом году республику посетили 120,2 тыс. туристов.

