Силовикам могут разрешить сбивать беспилотники

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам сбивать беспилотники над аэропортами и в местах массового скопления людей. Это позволит повысить безопасность полетов авиации, а также защитит от потенциальных атак террористов.

Сейчас в законодательстве нет норм, которые определяют полномочия силовых структур по пресечению незаконного использования дронов. Из-за этого запрет на полеты или уничтожение в целях безопасности приводит к многочисленным гражданским искам о возмещении причиненного материального ущерба.

«Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях. Изменения вносятся в уже действующие нормативные акты», — сообщил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

В документе законопроекта отмечается, что стоимость дронов снижается, а значит, количество их владельцев в России будет расти. Согласно данным НП «ГЛОНАСС», в стране уже используется порядка 800 тыс. БПЛА. Но точной статистики по эксплуатирующимся в России беспилотникам нет, поскольку их регистрация пока не обязательна.

Власти постепенно ужесточают контроль за дронами. Специалисты «ГЛОНАСС» обращают внимание на то, что постепенное ужесточение контроля за дронами уже приводит к негативным последствиям — люди начали отказываться от них.

Ранее сообщалось, что в Татарстане и ряде других регионов в ближайшее время начнут курсировать беспилотные караваны грузовиков.