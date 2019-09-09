На дорогах Татарстана протестируют караваны беспилотных грузовиков

В Татарстани и ряде других регионов в ближайшее время начнут курсировать беспилотные караваны грузовиков.

Платунинг-движение в России намерена запустить подведомственная НП «ГЛОНАСС» и Минпромторгу межведомственная рабочая группа «Автонет». В случае успеха эксперимента себестоимость перевозимых по стране товаров должна снизиться, а число дальнобойщиков уменьшиться.

Речь идет о совместном следовании по загородным трассам от 8 до 25 магистральных грузовиков разных автопроизводителей в караванах, движение в которых осуществляется на коротком расстоянии друг от друга.

Для тестирования беспилотных систем на трассе М-11 на обходе Вышнего Волочка определен участок протяженностью 15 км. После расширения территория эксперимента включит города Татарстана, Московской, Ленинградской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, Чувашской Республики, города Санкт-Петербурга и Краснодарского края. На эксперимент выйдут грузовики Scania и Volvo.

На сегодняшний день платунинг активно тестируется в Финляндии и других странах ЕС, а также в Китае и США, сообщают «Известия».

Напомним, ранее стало известно, что «Яндекс» за два года выведет на дороги общего пользования до тысячи беспилотников.



