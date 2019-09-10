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Нападающий «Крыльев» Соболев: «Смотрю все бои Хабиба, он машина»

20:36, 10.09.2019
Нападающий «Крыльев» Соболев: «Смотрю все бои Хабиба, он машина»
Фото: sport-express.ru

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о своем отношении к боям чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«За UFC особо не слежу, но смотрю все бои Хабиба и за него болею. Он ведь наш, настоящая машина», — сказал Соболев во время прямой трансляции «Матч ТВ» в официальной группе «ВКонтакте».

Напомним, что российский боец Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби (ОАЭ). За свою победу Нурмагомедов получил рекордную сумму призовых в 6 млн долларов.

По данным Первого канала трансляцию боя в интернете посмотрели 10 млн пользователей.

СпортФутбол
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